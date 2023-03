Diminution du télétravail : la crise énergétique ramène les Belges au bureau

Depuis plusieurs années, les habitudes de télétravail ont connu un bond dans le quotidien des Belges. Elles sont évidemment l’une des conséquences de la crise du coronavirus, mais la crise énergétique est récemment venue les modifier.

La hausse des prix de l’énergie a participé au retour des Belges au bureau. C’est ce qu’il ressort d’une nouvelle enquête menée par l’entreprise de services RH Acerta et le bureau d’enquête Indiville qui le dit. Cette enquête a été réalisée sur un échantillon de 500 employeurs en Belgique. Selon elle, dans la moitié des entreprises belges, les travailleurs et travailleuses se rendent à nouveau plus souvent au bureau.

Trois ans après le premier confinement, l’étude constate que le rythme hebdomadaire acquis par les Belges qui ont la possibilité de télétravailler est en moyenne d’un ou deux jours de travail à la maison et trois ou quatre jours au bureau. Seul un quart des Belges télétravaille encore au moins trois jours par semaine.

Des habitudes amenées à durer

63 % des entreprises affirment que la proportion actuelle de télétravail et de travail au bureau ne changera pas à l’avenir. Un quart d’entre elles souhaitent toujours que leurs travailleurs se rendent davantage au bureau et 13 % souhaitent que leurs collaborateurs télétravaillent plus qu’ils le font actuellement.

Davantage de confiance dans les télétravailleurs

Il semblerait que l’expérience acquise lors de la crise sanitaire a amené davantage de confiance entre employeurs et employés. Aujourd’hui, 88% des employeurs déclarent avoir une grande confiance en leurs collaborateurs qui télétravaillent. Ce pourcentage représente une augmentation considérable par rapport à 2021, où seulement 68 % d’entre eux disaient avoir confiance en leur personnel en télétravail.

À noter toujours que c’est en Région de Bruxelles-Capitale que le télétravail est le plus admis par les employeurs par rapport à la Flandre et la Wallonie.

■ Les explications de Victor de Thier dans le 12h30