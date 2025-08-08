Deuxième édition du Brussels Open Air Festival le 30 août

Avec cet événement, la Ville de Bruxelles et Brussels By Night souhaitent rendre hommage aux collectifs, clubs, labels et promoteurs “qui font vivre la nuit bruxelloise”.

Un an après que le clubbing a été reconnu comme patrimoine immatériel de Bruxelles, la Ville et Brussels By Night veulent à nouveau “mettre en lumière l’écosystème musical local et la dynamique festive de la ville à travers un festival unique entièrement dédié aux open airs”, selon les organisateurs du Brussels Open Air Festival. “Bien que Bruxelles soit déjà reconnue pour la qualité de sa scène club, elle commence aussi à se distinguer d’autres villes européennes grâce à ses événements en plein air organisés au cœur même de la ville.”

Cinq lieux bruxellois ont été sélectionnés et confiés à neuf collectifs, clubs, labels et promoteurs, afin “d’offrir au public l’occasion de célébrer ensemble la fin de l’été”. Divers genres musicaux seront représentés durant le festival, tels que la pop, la techno, le latino ou encore le hip-hop.

Avec plus de 10 000 visiteurs attendus, le Brussels Open Air Festival offre également une plateforme à une nouvelle génération d’artistes et de structures organisatrices. Les projets programmés cette année ont été sélectionnés via un appel à candidatures, qui a recueilli 25 propositions. Celles-ci ont été évaluées par un jury composé d’experts du secteur, et les lauréats bénéficieront d’un accompagnement dans l’organisation de leur événement, qui se déroulera le 30 août.

Belga