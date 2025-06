La seconde édition du Brussels Open Air Festival officiellement lancée le samedi 30 août

L’évènement débutera à 14h00 et prendra fin à 22h00.

Le Brussels Open Air Festival ouvrira ses portes pour la deuxième fois le samedi 30 août à Bruxelles. Dix collectifs, clubs, labels, promoteurs et promotrices seront mis à l’honneur à cette occasion dans six différents lieux de la capitale.

Le festival s’inscrit dans le prolongement du projet “Club Open Air”, un appel à projet initié en 2021 offrant la possibilité aux opérateurs festifs bruxellois de produire un évènement en plein air sur le site de la Cité Administrative. Une première édition du Brussels Open Air Festival avait déjà réuni 11.000 personnes en 2024. “Avec plus de 10.000 personnes attendues, le Brussels Open Air Festival offre également une plateforme d’expression à une nouvelle génération d’artistes et de collectifs”, soulignent les organisateurs. “Les projets programmés cette année ont été sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures ayant reçu 25 propositions, évaluées par un jury d’experts du secteur, et bénéficient d’un accompagnement sur l’organisation de leur événement.”

Les six lieux sélectionnés pour l’évènement sont la place De Brouckère, la place Poelaert, la place d’Espagne, la Cité Administrative (Congrès), le Vaux Hall et la place Jean Rey.

Belga