Deux personnes sur cinq sont d’origine étrangère à Bruxelles

Plus d’un tiers (36%) de la population en Belgique est d’origine étrangère, indique jeudi l’office belge de statistiques Statbel. Au 1er janvier dernier, la population belge, composée de 11,82 millions de personnes, comptait 64% de Belges d’origine belge (7,57 millions de personnes), 22,1% de Belges d’origine étrangère (2,62 millions) et 13,8% de non-Belges (1,63 million).

Le groupe des Belges d’origine étrangère est très divers: la moitié n’a pas la nationalité belge comme première nationalité enregistrée, mais ont acquis la nationalité belge entre-temps, et l’autre moitié a la nationalité belge comme première nationalité enregistrée. Parmi ceux-ci, 20,9% ont deux parents ayant une première nationalité étrangère enregistrée et 28,7% ont un parent ayant une première nationalité étrangère enregistrée.

Globalement, une personne sur cinq est Belge d’origine étrangère. Ce pourcentage est le plus faible en Flandre avec 17,1%. Il grimpe à 25,2% en Wallonie et atteint 40,8% en Région de Bruxelles-Capitale.

La part de non-Belges se situe autour de 11% en Région flamande et en Région wallonne. Cette part est de 37,2% en Région de Bruxelles-Capitale.

“Il est important de remarquer que la nationalité ne dit pas si une personne a migré ou non“, précise Statbel. “La nationalité donne plutôt des informations sur l’origine d’une personne. Le pays de naissance est un meilleur indicateur pour savoir si une personne a effectué ou non un mouvement migratoire vers la Belgique“. Pratiquement tous les Belges d’origine belge sont nés en Belgique (98,4%). Deux tiers (68,4%) des Belges d’origine étrangère et 14,4% des non-Belges sont également nés en Belgique.

Statbel remarque aussi que la diversité selon l’origine a augmenté en Belgique au cours des deux décennies écoulées. La proportion de Belges d’origine belge est passée de 79,3% en 2005 à 64% en 2025. La part de Belges d’origine étrangère a augmenté de 9,7 points de pourcentage entre 2005 et 2025. Celle de non-Belges est passée de 8,3% en 2005 à 13,8% en 2025.

Plus de la moitié (54,3%) des Belges d’origine étrangère et des non-Belges ont une nationalité extérieure à l’Union européenne. Vient ensuite le groupe des nationalités de l’Union européenne à l’exclusion des pays voisins (27,0%), et enfin le groupe de nationalité des pays voisins (18,7%), à savoir la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

