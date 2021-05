Deux nouveaux événements au Bois de la Cambre samedi : à quoi faut-il s’attendre ?

Deux nouveaux événements sont annoncés sur les réseaux sociaux, ce samedi au Bois de la Cambre.

Se dirige-t-on vers un nouveau week-end compliqué pour les forces de l’ordre au Bois de la Cambre ? Ce samedi y auront lieu deux événements : la Boum 3, organisée par BoumStock, et la European Demonstration for Freedom, qui devrait rassembler des manifestants contre les mesures sanitaires de plusieurs pays européens.

En vue de ces événements, les autorités sont donc sur le pied de guerre. Et une première étape est de savoir s’ils seront autorisés ou non. Deux dossiers ont, en effet, été introduits auprès du cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS). “L’analyse est toujours en cours, et aucune décision n’a été prise pour l’instant. Mais une communication devrait avoir lieu bientôt“, nous indique Wafaa Hammich, la porte-parole du bourgmestre.

Du côté de la zone de police Bruxelles Capitale – Ixelles, impossible à ce stade de connaître le déploiement prévu. “Mais nous avons connaissance de ces événements au Bois de la Cambre samedi, et on travaille à leur encadrement. On regardera d’abord quelles sont les activités planifiées, et nous seront présents si nécessaire“, a indiqué la porte-parole de la zone, Ilse Van de keere, à nos confrères du Brussels Times.

De même, lors des précédentes Boums, la police fédérale avait été déployée en appui à leurs collègues de police locale. “Ce samedi, la coordination sera à nouveau entre les mains de nos collègues de la zone PolBru. Il n’a pas encore été déterminé si la police fédérale sera déployée ou non“, nous indique une porte-parole de la police fédérale. Selon Thierry Belin, secrétaire national du syndicat policier SNPS, la présence d’agents fédéraux semble cependant indispensable : “Je doute fort que la police locale gère cet événement-là seul, ou alors il faudrait avoir des informations recoupées, sûres. Mais la plus spécialisée est la police fédérale, qui est générale requise pour ce genre de choses, ça me paraît une évidence“, explique-t-il.

Quant au déploiement policier en lui-même, “il y a différents moyens de gérer l’événement. Imaginons que ce soit interdit, alors il faut effectivement organiser des contrôles d’accès au Bois, pour (…) filtrer les accès“, ajoute Thierry Belin, “Mais exposer des forces en grand nombre tout de suite, ce n’est jamais une bonne idée. En général, on essaie de jouer la discrétion dans un premier temps, maintenant s’il faut intervenir on n’aura pas d’autre choix que de se montrer“. Il estime également qu’une décision communale doit être rapidement prise, quant à l’autorisation ou non des événements ce samedi.

