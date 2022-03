Deux expositions sur Frida Kahlo en même temps à Bruxelles : voici pourquoi

Les amateurs et amatrices du travail de l’artiste mexicaine sont servis.

Nous vous l’avions présentée la semaine dernière : le casino Viage accueille depuis le 18 mars une exposition immersive consacrée à l’artiste Frida Kahlo, reconnue pour ses œuvres réalistes et ses autoportraits. Mais un jour plus tôt, une autre exposition immersive sur l’artiste mexicaine est organisée à la galerie Horta, à seulement 500 mètres de distance. Une double organisation qui peut étonner, mais les promoteurs respectifs des deux expositions veulent marquer leur différence : “Frida Kahlo, the life of an icon” à la galerie Horta se focalise sur la vie de l’artiste, tandis que “Viva Frida Kahlo”, au casino Viage, se concentre sur ses œuvres.

Du côté de la galerie Horta, on souhaite souligner la complémentarité des deux expositions et parle d’un hasard du calendrier. Au casino Viage, la pilule a plus de mal à passer, car il s’agit de la deuxième fois que cette organisation simultanée est signalée. L’été dernier, deux expositions sur les dinosaures, menées par les deux mêmes organisations, avaient déjà eu lieu en même temps. “Il s’agit d’un organisateur peu scrupuleux, habitué à créer la confusion auprès du public et à profiter de la promotion mise en place par nos soins”, commente l’organisateur de “Viva Frida Kahlo”.

■ Reportage de Camille Paillaud, Camille Dequeker et Séverine Rondeau.