Des policiers bruxellois formés par le FBI

Depuis quarante ans, 49 policiers bruxellois ont été formés par la FBI national academy. Parmi eux, Jurgen De Landsheer, chef de corps à la zone Bruxelles Midi.

Sa formation remonte à 2012 et a duré 10 semaines. En anglais et de niveau universitaire, la formation n’est pas accessible à tous mais Jurgen De Landsheer a été sélectionné pour rejoindre les 16.000 policiers venant de tous les continents. “C’est intéressant car on se rend compte que les problèmes sont souvent identiques même si nos réponses ne peuvent pas toujours l’être. On peut prendre des idées de bonnes pratiques des autres polices.”

En plus de la formation, la FBI national academy permet de constituer un réseau qui perdure. Chaque année, au niveau européen, les diplômés se retrouvent sur une thématique. Cette année, c’est la criminalité pendant la pandémie qui a été au coeur des discussions. “Nous avons connu beaucoup de violences intrafamiliales et je pense que nous pouvons vraiment améliorer notre prise en charge des victimes. Cela m’a donné quelques idées pour ma zone mais aussi l’ensemble de la police belge. Et nous avons également discuté de la cybercriminalité. Là aussi la collaboration est très importante car les criminels ne connaissent pas de frontière dans ce domaine.”

En 2023, le congrès se déroulera à Gand et Jurgen De Landsheer commence déjà à l’organiser. Le but sera de montrer les atouts de la police belge.

■ Interview de Jurgen De Landsheer, chef de corps de la zone de police Bruxelles Midi par Vanessa Lhuillier