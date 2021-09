Des plongeurs aux étangs d’Ixelles… pour une action nettoyage

Image insolite aux Etangs d’Ixelles, ce dimanche.

Une quarantaine de plongeurs sous-marins ont pris d’assaut, ce dimanche matin, l’étang inférieur d’Ixelles (situé face à la place Flagey) pour une opération de nettoyage, en partenariat avec le comité de quartier et la commune. Ainsi, durant une heure, les plongeurs ont exploré l’étang, pour y collecter les déchets et autres objets qui peuvent s’y trouver.

“Premiers chiffres de la pêche en cours : six trottinettes, deux vélos, un coffre et quelques objets plus insolites“, rapporte en milieu de matinée Audrey Lhoest (Ecolo), échevine de l’environnement et des espaces verts à Ixelles, sur Twitter.

Recherchés également : les déchets de chantier, les canettes, les bouteilles, les batteries de voiture (et celles des trotinnettes également, dont le lithium empoisonne l’eau) et les résidus plastiques.

Une action inédite

Il s’agit d’une action inédite à Ixelles. Le comité de quartier, Les Amis des Etangs, avait déjà organisé des Trashwalks, “des promenades citoyennes autour des étangs durant lesquelles plus de 25.000 mégots jetés à terre ont pu être collectés“, indique Pierre Hollander du comité de quartier, “Le constat est simple : les incivilités ne s’arrêtent pas aux trottoirs et aux pelouses. De trop nombreuses personnes confondent les étangs et la poubelle. Face à cette attitude qui menace le biotope fragile situé au milieu de la ville, il fallait réagir ! C’est ainsi que l’idée d’un nettoyage sous-marin a fait son chemin dans l’esprit d’un des membres de l’association de quartier, également instructeur de plongée“.

