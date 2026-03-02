Des panneaux d’enquête publique sèment le doute à Auderghem : “Il s’agit seulement d’une régularisation”

Une enquête publique concernant un tronçon de piste cyclable dans la Forêt de Soignes est en cours jusqu’au 12 mars. Si certains ont cru dans un premier temps à un projet de réaménagement de cette voie d’entrée vers Bruxelles, il s’agit en réalité d’une mesure de régularisation pour des travaux effectués il y a près de deux ans.

Depuis quelques jours, des panneaux d’enquête publique ont fleuri à Auderghem le long de la piste cyclable qui relie, à travers la Forêt de Soignes, la passerelle des Quatre Bras de Tervuren à la Chaussée de Tervuren. Ces panneaux indiquant un renouvellement et un élargissement de la piste cyclable existante ont poussé certains passants à croire à un réaménagement complet de ce tronçon cyclable, réclamé depuis longtemps par les associations cyclistes. En réalité, il n’en est rien.

Contactée, Bruxelles Mobilité explique qu’il s’agit en fait d’une mesure de régularisation demandée par l’urbanisme, suite à des travaux réalisés en 2024 en marge de ceux réalisés du côté flamand de ce tronçon. “Lors de l’installation de la passerelle cyclable en 2024, des travaux de réaménagement de la piste cyclable ont été réalisés par la Région flamande, qui nous a proposé de s’occuper également de ces 240 mètres de tronçon bruxellois. Il était alors question de remplacer le béton existant par un matériau plus perméable. L’enquête publique d’aujourd’hui vise à régulariser ce réaménagement”, explique l’agence régionale.

De nouveaux travaux ne sont donc pas prévus à l’heure actuelle, mais “l’enquête publique peut potentiellement amener à des changements“, rappelle Matthieu Pillois (DéFI), échevin de l’Urbanisme à Auderghem, qui estime que “davantage que juste une régularisation” serait nécessaire pour cette piste cyclable. “On pourrait notamment y installer un éclairage afin de pousser davantage de personnes souhaitant se déplacer à vélo à franchir le pas“, ajoute-t-il. “On verra ce qu’il ressort de cette enquête publique.”

Du côté de Bruxelles Mobilité, l’idée de transformer l’une des deux bandes de l’Avenue de Tervuren en piste cyclable est également dans les cartons, mais cette idée ne convainc pas les communes concernées. “Une piste cyclable existe, tâchons plutôt de mieux la restaurer”, lance Matthieu Pillois.

V.d.T. – Photo : T.D.