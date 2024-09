La passerelle des Quatre-Bras : le chantier se poursuit avec des manœuvres assez spectaculaires

Le carrefour des Quatre Bras de Tervuren sera fermé à la circulation de samedi soir (22h00) à dimanche midi afin d’y installer une passerelle cyclable et piétonne, communique l’agence qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité (De Werkvennootschap). Une installation qui coïncide en partie avec le dimanche sans voiture à Bruxelles, alors que le carrefour en question est l’un des principaux points d’entrée de l’est de la capitale.

Cela fait plusieurs mois que le pont en bois est posé à même le sol à quelques encablures des Quatre Bras et qu’il attendait d’y être posé. Pour mener à bien ce chantier complexe, le carrefour sera complètement fermé à la circulation du samedi soir 22h00 au dimanche matin (12h00). Cette heure représente le scénario idéal pour la soirée, mais les horaires réels peuvent encore varier, prévient De Werkvennootschap. La circulation sur le ring de Bruxelles restera possible et les conducteurs souhaitant rejoindre Tervuren devront passer via la sortie suivante, celle de Wezembeek-Oppem. La circulation depuis Bruxelles en direction de Tervuren sera, elle, déviée via le boulevard de la Woluwe (R22) à partir de Woluwé-Saint-Pierre. À noter toutefois que la chaussée de Tervuren en direction de Bruxelles et de Tervuren sera déjà fermée à partir de 07h00 samedi matin et que les voies en direction de Tervuren seront alors temporairement aménagées en double sens pour permettre l’accès à un événement au golf Ravenstein. Les véhicules venant de Tervuren en direction de Bruxelles seront dès lors déviés via Wezembeek-Oppem en suivant la rue de la Frontière, l’avenue Léopold, la chaussée de Malines (N227), puis la chaussée de Tervuren (N3). Quant aux cyclistes, ceux venant de Tervuren ne pourront pas utiliser la N3 et seront déviés via la chaussée de Bruxelles. Les amateurs de deux roues en direction de Tervuren pourront, eux, utiliser la N3 jusqu’aux Quatre Bras, puis suivre la chaussée de Bruxelles. De Werkvennootschap rappelle également que ces travaux coïncident avec le dimanche sans voitures à Bruxelles et invite les automobilistes à en tenir compte. Les personnes qui le souhaitent peuvent venir assister à ce chantier hors du commun. Les zones de visiteurs qui ont été mises en place ne sont toutefois accessibles qu’à pied ou à vélo et il n’est pas possible de se garer sur place ou de s’arrêter brièvement pour déposer des visiteurs. Une zone de visiteurs a été créée du côté sud de l’avenue de Tervuren, d’où les intéressés pourront observer le déplacement du pont depuis le rond-point sur l’avenue de Tervuren jusqu’au carrefour des Quatre Bras le samedi matin entre 09h00 et 11h00. Cette zone est accessible via la piste cyclable longeant l’avenue de Tervuren (en direction de Tervuren). Dans la nuit de samedi à dimanche, il sera également possible d’admirer le pont au carrefour des Quatre Bras entre 22h30 et 00h30. Cette zone-là sera accessible via la chaussée de Bruxelles, la chaussée de Malines et l’avenue Baron Albert d’Huart.

Belga

Duplex de Maria Bemba et Gauthier Bruwier