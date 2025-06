Des organisations juives mobilisées à Bruxelles contre le “génocide à Gaza”

L’objectif: protester contre “le génocide commis par Israël à Gaza” et demander à la Belgique et à l’Union européenne (UE) de “tout mettre en œuvre” pour contraindre Israël de cesser son offensive meurtrière dans le territoire palestinien, ainsi que de lever le blocus imposé par l’État hébreu sur la nourriture et l’aide humanitaire.

À l’appel de plusieurs organisations juives, dont l’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), près de 200 personnes se sont rassemblées jeudi soir lors d’une action devant le ministère des Affaires étrangères, à Bruxelles.

“Nous, Juives et Juifs de Belgique, dénonçons le génocide en cours à Gaza depuis plus d’un an et demi et le blocus total imposé par Israël, qui prive délibérément la population d’eau, de nourriture et de médicaments”, ont insisté l’UPJB, Een andere joodse stem (EAJS) et l’Alliance juive antisioniste de Belgique (AJAB). Après avoir scandé différents slogans en faveur de la libération de la Palestine, les manifestants ont solennellement entonné le Chant des déportés avant de se coucher sur le sol lors d’un “die-in”. “Génocide, occupation, apartheid: trois raisons de sanctionner Israël”, arborait une banderole. “Israël ne nous représente pas”, ont insisté les organisations. “En prétendant erronément représenter l’ensemble des Juifs, le gouvernement israélien associe les communautés juives du monde entier à ses crimes inacceptables.”

► Lire aussi | Conflit israélo-palestinien : une délégation du secteur culturel présente une lettre ouverte à la majorité Arizona

Les organisations réclament un embargo militaire complet contre Israël, ainsi que la suspension de l’accord d’association de l’UE avec le pays. Cet accord sert de base aux relations commerciales entre l’UE et Israël. Il reste toutefois conditionné au respect des droits humains. Elles exhortent également les dirigeants belges et européens à veiller “rigoureusement” au respect du droit international en sanctionnant les dirigeants politiques et militaires coupables de violations. Cela,

Belga