Conflit israélo-palestinien : une délégation du secteur culturel présente une lettre ouverte à la majorité Arizona

Des membres du groupe d’action SOS Gaza ont présenté jeudi une lettre ouverte à des parlementaires de la majorité Arizona et au ministre Frank Vandenbroucke. Cette lettre, signée par plus de 10.000 personnes, appelle le gouvernement fédéral à envoyer un signal fort à Israël et à introduire des sanctions importantes.

À midi, une délégation de personnalités issues du monde culturel, universitaire et de la société civile s’est rassemblée, avec des militants palestiniens, au Mont des Arts à Bruxelles. De là, ils se sont rendus au Parlement fédéral. Les manifestants ont défilé avec un long parchemin brodé des noms des victimes palestiniennes à Gaza. Ils se sont arrêtés sur la place Royale pour un moment de recueillement. Dans sa lettre ouverte, le groupe d’action appelle le gouvernement fédéral à introduire d’urgence des sanctions, dont un embargo sur les armes et un arrêt immédiat de la coopération et des relations diplomatiques avec Israël. Les initiateurs espèrent ainsi accentuer la pression sur Israël et l’isoler. “Nous devons être décisifs. Beaucoup de gens sont indignés. C’est la voix du peuple. Agissez, agissez au lieu de parler”, a lancé Katrien De Ruysscher, l’une des initiatrices et actrice dans la série populaire néerlandophone Thuis.

SOS Gaza a été lancé en Flandre et est devenu depuis lors un groupe d’action actif dans toute la Belgique. La lettre ouverte a d’ailleurs été traduite en français et a été publiée dans les journaux De Morgen et Le Soir. Le groupe d’action a tenté en amont de contacter les partis de la majorité de l’Arizona afin d’engager un dialogue sur la question. Selon eux, ils n’ont pas encore reçu de réponse du Premier ministre Bart De Wever. À 14h00, des représentants des partis de la majorité ont reçu une boîte rouge contenant la lettre ouverte et se sont brièvement entretenus avec les militants devant le Parlement fédéral. Outre le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit), les députés Oskar Seuntjes et Achraf El Yakhloufi (Vooruit), Kathleen Depoorter (N-VA), Els Van Hoof et Nawal Farih (CD&V), Benoît Piedboeuf (MR) et Aurore Tourneur (Les Engagés) étaient présents. “Nous ne sommes pas sourds à ce qui se dit aujourd’hui”, a répondu Els Van Hoof (CD&V) aux militants. Mais l’absence de réponse du Premier ministre De Wever a particulièrement irrité le groupe d’action. “Le Premier ministre refuse de nous parler et, ce faisant, tourne le dos non seulement aux populations belge et palestinienne, mais aussi à la démocratie et à l’espace public”, a réagi avec virulence la militante Jemma Vercruysse. Michael Freilich, membre du parti De Wever et ancien rédacteur en chef du magazine Joods Actueel, a affirmé qu’il n’y avait pas de génocide dans la bande de Gaza. “L’Unicef l’affirme dans un rapport”, lui a rétorqué le metteur en scène Dominique Willaert. “Je n’ai pas lu ce rapport, mais d’autres rapports affirment que la définition du génocide est adaptée aux faits. Alors, vous ne jouez tout simplement pas franc jeu”, a réagi M. Freilich.

L’écrivain Tom Lanoye s’est également joint à l’action. “Nous sommes déjà complices. La Cour pénale de La Haye affirme depuis un an qu’un génocide est en cours et nous ne faisons rien”, a-t-il déclaré. “Comment pouvez-vous exiger que nous respections les valeurs occidentales alors que son organisme de surveillance, la Cour pénale internationale, est ainsi mis à l’écart ? Le gouvernement doit agir : boycotter, sanctionner et cesser d’investir.”

L’écrivain David Van Reybrouck, le secrétaire général de Solidaris Jean-Pascal Labille, les syndicalistes de la FGTB Bart Engelaar et Thierry Bodson ont également frappé aux portes des députés. De nombreux militants portaient des vêtements noirs et un keffieh, le foulard emblématique de la cause palestinienne.

