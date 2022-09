Des ONG manifestent en face du Parlement européen contre les biocarburants

Une manifestation a eu lieu en face du Parlement européen ce mardi matin pour dénoncer l’utilisation de biocarburants dans un contexte de crise alimentaire mondiale.

Plusieurs ONG se sont rassemblées devant le Parlement européen ce mardi matin pour manifester sous le hashtag #FoodNotFuel. Oxfam, Deutsche Umwelthilfe et Transport & Environnement ont appelé à ne plus encourager l’utilisation des cultures comme carburant, qui contribuent à la crise alimentaire mondiale.

Cette mobilisation a lieu quelques jours avant un vote européen sur la directive sur les énergies renouvelables, le 13 septembre. Elle vise à donner l’orientation des discussions avec le Conseil et la Commission européenne, sur la nouvelle loi. Les ONG espèrent un retrait large et rapide des denrées alimentaires du mélange d’agrocarburants de l’UE, c’est-à-dire l’élimination du diesel de palme et de soja.

Ces carburants représentent 17 millions de litres d’huile, et plus de 10.000 tonnes de céréales chaque jour. “Nous sommes témoins d’une crise alimentaire sans précédent. Promouvoir la consommation de biocarburants est un scandale car ces produits devraient servir à assurer l’alimentation de base” a déclaré Marc-Olivier Herman, responsable du plaidoyer européen à Oxfam International, à l’agence Belga. “Il faut absolument réduire les modes de transport individuels polluants. Le transport public ou partagé doit être incité. Le transport individuel doit être résiduel. Enfin, le parc automobile doit être renouvelé pour devenir plus vertueux” ajoute-t-il

