Des ONG dénoncent “une nouvelle phase alarmante” de la politique belge “de non-accueil”

Sept associations et ONG s’indignent mercredi d’une “politique belge illégale de non-accueil” des demandeurs d’asile qui est entrée “dans une nouvelle phase alarmante”. Elles dénoncent, dans leur cinquième rapport sur le sujet, de récentes mesures fédérales qui pourraient mener à “des milliers de personnes sans abri et sans soins”.

Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le Ciré, BelRefugees, Caritas International et le Hub Humanitaire ont analysé “la politique de non-accueil” menée en Belgique à l’encontre des demandeurs d’asile et “ses conséquences négatives” pour ces personnes.

Malgré “les plus de 15.000 condamnations prononcées par des tribunaux“, le gouvernement fédéral a intensifié “sa stratégie illégale d’exclusion systématique“, accusent les organisations. Cela passe, selon elles, par une série de décisions mises en place depuis août, comme la réduction du nombre de places d’accueil, l’exclusion systématique de certains groupes et l’élimination des services sociaux pour de nombreux demandeurs d’asile.

Problèmes de santé

Ces mesures mèneront à “des milliers de personnes sans abri et sans soins“, déplorent les signataires du rapport. “Moins d’un demandeur d’asile sur dix utilisant le Hub humanitaire est logé dans un centre Fedasil. La grande majorité d’entre eux dorment dans la rue, dans des hébergements d’urgence ou des squats“, pointent-ils. “Près de neuf personnes en demande d’asile sur dix (88%) ont des problèmes de santé directement liés à leurs conditions de vie précaires” et “une grande majorité” d’entre elles témoignent d’une “détresse psychologique“. Sans oublier “la vulnérabilité” des mineurs non accompagnés (Mena).

“La politique actuelle de non-accueil est inacceptable“, concluent les ONG. “Tant que des personnes seront laissées à la rue et que les décisions de justice ne seront pas appliquées, la Belgique continuera à violer délibérément ses obligations légales et morales“. Elles appellent à mettre en œuvre “une politique d’accueil humaine, digne et fondée sur les droits“.

► Lire aussi | Demandeurs d’asile : “Il ne faut pas dire que la situation actuelle n’est que de la faute de la N-VA, mais elle a une responsabilité énorme maintenant”, estime Pascal Smet (Vooruit)

Belga – Photo : Belga