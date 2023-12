Des milliers de personnes présentes sur la Grand-Place pour voir l’hôtel Mahfouf de Lena Situations

Du vendredi 15 au mercredi 20 décembre, le pop up store, hôtel Mahfouf de l’influenceuse Lena Situations s’exporte à Bruxelles dans la Maison du cygne sur la Grand-Place. En 2022, l’influenceuse ouvrait son premier concept store à Paris.

Ce matin, avant l’ouverture à midi de cet hôtel éphémère, il y avait déjà du monde sur la Grand-Place. À Paris, en fonction des saisons, ce lieu évolue, parfois, c’est un “Room Service” parfois une “Piscine” ou encore en hiver, un “Chalet”. Et pour la première fois depuis son ouverture, l’Hôtel Mahfouf à Paris ferme ses portes pour venir à Bruxelles. Dans une ambiance “Station de Ski”, Lena Situations va proposer toute sa ligne de produits (vêtements, accessoires, et produits de soins) et on y retrouvera un café-restaurant.

Et à la question : qui est Lena Situations ? Elle a, dans un premier temps, été connue sur Youtube avec une chaîne mode. Puis en 2017, elle commence des Vlogs mensuels où elle se met en scène, elle et ses amis. De plus en plus influente sur les réseaux sociaux, elle enchaîne les collaborations avec de grandes marques. Elle invente sa propre mini-série pour Vogue, son podcast “canapé 6 places” et maintenant, c’est au tour de sa propre marque “Hôtel Mahfouf”. Aujourd’hui, elle est suivie par plus de cinq millions d’abonnés sur Instagram.

■ Des explications par Arnaud Bruckner et Anaïs Corbin

Un honneur d’accueillir @lenasituations sur la plus belle place du monde pour l’ouverture de son @HotelMahfouf .

Un pop-up store à ne pas manquer, ouvert du 15 au 20 décembre ✨ #hotelmahfouf #Bruxelles #lenasituation pic.twitter.com/ZLOIRMGCTX — Fabian Maingain (@FabianMaingain) December 15, 2023