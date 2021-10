Environ 25.000 personnes présentes à la Marche pour le Climat à Bruxelles

Des milliers de citoyens manifestent pour une grande manifestation à Bruxelles.

La Marche pour le Climat s’est élancée peu après 14h00, dimanche, devant la gare de Bruxelles-Nord. Selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, le nombre de personnes présentes est estimé à 25.000, mais un comptage plus précis est en cours.

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont encore afflué à la gare du Nord après le départ du cortège, pour rejoindre les manifestants et gonfler encore les rangs de la Marche. Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire et à trois semaines de la COP26, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens, rassemblés sous le nom de Coalition climat, ont lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse dimanche à Bruxelles. Les manifestants réclament que les autorités étatiques respectent leurs engagements pour lutter contre le réchauffement climatique.

⚠️ Zondag 10 oktober, van 12u tot 18u: Klimaatmars te #Brussel. ℹ️ Alle mobiliteitsinfo: https://t.co/eEZFwhxptr#BackToTheClimate — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) October 10, 2021

Belga