Quels livres à découvrir ou redécouvrir pour une rentrée tout en douceur ?

Le roman de Jackie Copleton, La Voix des vagues, aborde la destruction du côté de la population de Nagasaki après le passage de la bombe atomique. Un homme dont le visage est très abîmé sonne chez Amaterasu Takahashi et se présente comme son petit-fils. On va alors se replonger dans le passé du personnage à Nagasaki. Un passé qui mène jusqu’à la tragédie du 9 août 1945 et de tout ce qu’elle a perdu ce jour-là.

L’écume des jours, une histoire émouvante qui mêle l’absurde et le fantastique. Colin vit dans un monde à lui, où il peut créer des piano cocktails, quelques notes et hop un cocktail original apparaissent. Un roman où tous les jeux de mots sont pris à la lettre. Mais par-dessus tout, c’est une histoire de l’amour, belle et tragique entre Colin et Chloé.

Les livres dont on ne veut pas se séparer

Finalement, il y a LE livre. Tellement passionnant qu’on ne pense plus qu’à le retrouver.