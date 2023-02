Des jouets et ours en peluche disposés à Bruxelles en hommage aux enfants ukrainiens

Ce jeudi, des membres de l’organisation cybermilitante Avaaz, ainsi que des réfugiés ukrainiens se sont rassemblés sur le rond point Schuman pour déposer des jouets et des peluches pour rendre hommage aux enfants ukrainiens enlevés par la Russie. 70 personnes étaient présentes d’après Belga.

L’objectif est d’appeler les autorités britanniques, américaines, canadiennes et européennes à sanctionner les 14 fonctionnaires russes qui feraient partie des personnes responsables pour ces enlèvements. Le nombre d’enfants concernait s’élèverait à 6 000, âgés de quatre mois à 17 ans d’après une enquête du centre de recherche humanitaire de l’université de Yale.

Avaaz estime que ce système, auquel sont soumis les mineurs sans le consentement de leurs parents, peut violer les conventions de Genève, constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité, et même être considéré comme un possible élément de génocide. “Ces peluches symbolisent les victimes les plus vulnérables de la guerre, les enfants ukrainiens“, explique Nick Fynn, directeur juridique d’Avaaz. “On demande aux Russes de rendre ces enfants et à ce que les autorités russes et Vladimir Poutine soient reconnus responsables”, poursuit-il.

Belga – Photo : Belga