Des jeunes en situation de vulnérabilité initiés à l’athlétisme au stade Roi Baudouin

Le Stade Roi Baudouin accueille dimanche des enfants en situation de vulnérabilité, accompagnés de leurs parents, pour une initiation à l’athlétisme avec des sportifs belges de haut niveau. L’initiative vise à rendre le sport plus accessible et solidaire le temps d’une après-midi.

Une centaine d’enfants pourront découvrir différentes disciplines de l’athlétisme avec, au programme, du sprint, du saut en longueur, des haies, du lancer de javelot et de balle. La journée, coorganisée par Engie et le Mémorial Van Damme, se conclura par une course relais 10×200 mètres, lors de laquelle les participants pourront mettre en pratique les techniques de course apprises durant l’après-midi.

Les jeunes athlètes seront encouragés par Kim Gevaert, championne olympique de relais 4×100 mètres et directrice du Mémorial Van Damme. “Grâce à cet évènement, les jeunes ont l’opportunité de découvrir l’athlétisme en compagnie de professionnels. Des initiatives comme celle-ci, qui allient sport et résilience mentale et qui permettent peut-être de révéler de nouveaux talents, ont une valeur inestimable,” a souligné la Louvaniste dans un communiqué.

D’autres athlètes belges d’envergure internationale entoureront les enfants et adultes. Liefde Schoemaker et Camille Laus, membres des Belgian Cheetahs (le relais 4x400m féminin), ainsi que Jolien Maliga Boumkwo, championne dans le lancer du poids et du marteau, participeront à l’initiation.

L’évènement est également organisé en collaboration avec l’ASBL Hope, engagée contre la pauvreté, le harcèlement et l’isolement social.

Belga

17 août 2025 - 18h15
Modifié le 17 août 2025 - 18h19
 

