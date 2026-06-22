Des files au cimetière de Laeken pour admirer le cœur de lumière visible chaque solstice d’été

La scène est toujours aussi féérique : chaque année, autour du 21 juin, un cœur apparaît sur le mur d’une sépulture dans le cimetière de Laeken. De nombreuses personnes se sont encore rassemblées ce dimanche pour venir voir et photographier ce moment magique.

Qui aurait pu croire que, plus de 100 ans plus tard, des files se formeraient pour voir, chaque année autour du 21 juin vers midi, la sépulture du marbrier et sculpteur Léonce Evrard et son épouse Louise Flignot? C’est elle qui est partie la première, en 1916, rejointe par son mari, trois ans plus tard. Si leur histoire d’amour reste aussi connue, c’est grâce au mausolée unique en son genre, conçu par l’architecte George de Larabrie.

Dans la chapelle hexagonale se trouve la statue d’une femme en deuil, son bras sur le mur. Chaque année, au solstice d’été, la lumière traverse l’ouverture dans le toit et projette sur le mur, au-dessus de la main de la pleureuse, une forme de cœur.

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On raconte que le mausolée et le cœur étaient une demande de Léonce Evrard lui-même, accablé de chagrin après la mort de son épouse. Il n’a toutefois jamais vu le résultat final, étant décédé juste avant la fin du chantier.

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Désormais plutôt célèbre sur les réseaux sociaux, ce phénomène très poétique attire de nombreux visiteurs, chaque année, au cimetière de Laeken. Même certains touristes étrangers ajoutent à leur programme une visite au Père Lachaise bruxellois pour voir ce cœur lumineux qu’ils ont vu sur Instagram.

C’était encore le cas ce dimanche : des files se sont formées pour admirer ce moment magique qui n’apparaît qu’une demi-heure, entre 11h30 et midi.

L’ASBL Laeken Découverte organisait d’ailleurs, ce dimanche, des visites du cimetière, qui se sont clôturées par l’apparition du cœur. En tout, 60 personnes étaient inscrites. Le nombre de personnes présentes sur place était toutefois bien plus important.

Il n’est malgré tout pas trop tard pour apercevoir le cœur : il apparaît, en réalité, quelques jours avant et encore quelques jours après le 21 juin. Il faut être sur place à 11h45 pour le voir se former.

Maxime Dieu – Photo : Laeken Découverte