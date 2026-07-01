Des enseignants dénoncent le travail “invisibilisé” lors des épreuves externes à Bruxelles

Une centaine d’enseignants se sont réunis mercredi à Bruxelles devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) pour souligner le travail “invisibilisé” d’encodage réalisé après la correction des épreuves certificatives.

Le collectif à l’origine du rassemblement a baptisé l’action “Balance ton CE…“, en référence aux CEB, CE1D et CESS. Il estime que le travail d’encodage des résultats “n’apporte aucune plus-value pédagogique directe aux élèves“.

■Reportage de Romain Vandenheuvel

Les participants ont symboliquement déposé des centaines de grilles d’encodage anonymisées, dans des boîtes venues de dizaines d’écoles, devant le siège du gouvernement. Un convoi les a ensuite acheminées au ministère de la FWB, à Molenbeek-Saint-Jean. “Le message est simple : si ces données sont indispensables, que l’administration en assure elle-même l’encodage“, précise le collectif.

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L’action s’est déroulée dans une ambiance festive avec une fanfare venue accompagner les enseignants pour l’occasion. “Cette mise en scène volontairement festive et décalée tranche ironiquement avec le climat de tension qui traverse aujourd’hui le monde de l’enseignement”, affirment les organisateurs.

“Nous refusons de rester silencieux alors que l’école publique est fragilisée”, a déclaré Nicolas Jacquinet, un des organisateurs de l’action. “Aujourd’hui, nous voulons envoyer un message clair aux députés de la majorité. Nous sommes idéalistes et nous continuons à nous battre contre une réforme injuste.”

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Un mouvement de contestation massif secoue l’enseignement francophone depuis plusieurs semaines en réaction aux réformes portées par les ministres de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Celles-ci prévoient notamment une hausse de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congé maladie moins généreux pour les professeurs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière des profs. Le plan d’économies ouvre aussi la voie au relèvement du minerval à 1.194 euros pour 58% des étudiants du supérieur dès la rentrée prochaine.

Belga