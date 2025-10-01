Des dons méconnus mais indispensables : la pénurie de sang animal touche aussi les animaux

La demande de sang du monde animal a augmenté de 37% dans le Benelux lors des douze derniers mois.

En juin, plusieurs cliniques vétérinaires AniCura avaient organisé sa deuxième journée consacrée au don de sang pour chiens et chats en Belgique à Gembloux et Berchem. Le but : étudier leur aptitude à devenir donneurs de sang.

Au cours des 12 derniers mois, la demande de sang de donneur a augmenté de 37% dans le Benelux.

Désormais, cette journée a également eu lieu à Bruxelles. Deux fois par an, elle est organisée par la banque de sang animale. La Clinique Vétérinaire Champ du Roi a accueilli ce mercredi des chiens et des chats pour effectuer des dons de sang, une initiative qui est vitale pour sauver davantage de vies animales. De plus, cette démarche ne pose aucun problème pour l’animal en question.

Cette journée a été organisée en pensant au confort et pour limiter le stress des animaux. Dans cette optique, deux chiens ont été sélectionnés avec un caractère particulièrement adapté pour permettre un accueil du public dans de bonnes conditions.