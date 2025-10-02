Passer la navigation
Des coups de feu tirés à Saint-Gilles : aucun blessé n’est à déplorer

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des coups de feu ont été tirés avec une arme à feu sur la place de Bethléem à Saint-Gilles. Aucun blessé n’est à déplorer. C’est ce qu’a annoncé la police locale de Bruxelles-Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

“Nos équipes ont été appelées vers 1 h 45 pour des coups de feu sur la place de Bethléem”, a déclaré la police de Bruxelles-Sud. “L’incident n’a fait aucun blessé. Une enquête a été ouverte.”

Belga

02 octobre 2025 - 10h57
Modifié le 02 octobre 2025 - 10h57
 

