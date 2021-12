Des cinémas et théâtres bruxellois comptent rester ouverts malgré les décisions du Codeco

La décision de fermer les cinémas et théâtres a provoqué une vive frustration dans le secteur culturel. Seulement, certains ont décidé de faire de la résistance.

Certains cinémas dont Le Palace, le Cinéma Galeries, le Cinéma Vendôme et le Kinograph ont choisi de braver l’interdit, et rester ouvert dans les semaines qui viennent. Une solution vitale pour ces lieux, mais également politique. Ils ont tous annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux simultanément en demandant au pouvoir politique de revenir sur sa décision. “Cette décision est injuste, inepte et ne sert à rien. (…) fermer les lieux culturels n’aura aucun impact, c’est juste une manière de gagner du temps, et pour nous ça n’a aucun sens” regrette Eric Franssen, directeur général du Palace.

Quelques théâtres seront aussi ouverts, et certains ont choisi la créativité. Trois spectacles auront bien lieu au théâtre Le Public entre le 28 et 31 décembre. Pour rester dans les règles, les spectateurs seront priés de tenir un livre ou un repas entre les mains. En effet, le théâtre compte sur le fait que l’Horeca et bibliothèques ne soient pas fermés pour continuer son activité. Une réponse absurde aux dernières décisions du Comité de concertation avec un message bien précis : “la culture ne peut pas, ne doit pas payer le prix fort de la crise (…) ces endroits sont plus que nécessaires parce qu’ils nous apportent l’apaisement dont nous avons besoin pour continuer à faire société. C’est aussi le choix du Théâtre de la Toison d’Or qui proposeront des cocktails durant leurs spectacles. Le Théâtre des Tanneurs et Le Rideau resterons également ouverts malgré l’interdiction.

Les cinémas UGC vont respecter la loi et fermer leurs portes, mais pensent déjà, avec la Fédération des Cinémas de Belgique, faire un recours au Conseil d’État.

M.D.

■ Reportage de Pierre Beaudot, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira