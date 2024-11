Des centaines de personnes pour une nouvelle marche pour le climat

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Bruxelles dimanche après-midi lors d’une nouvelle marche pour le climat organisée par le mouvement citoyen Rise for Climate. L’action s’est déroulée à la veille de l’ouverture de la COP29, le sommet des Nations unies sur le climat, qui débute lundi et se prolongera jusqu’au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan.

Les participants entendaient également exprimer leur solidarité avec les victimes des inondations meurtrières qui ont frappé la région de Valence, en Espagne. “Les gouvernements agissent systématiquement trop tard, nous avons besoin de mesures qui permettraient d’anticiper et de prévenir de telles catastrophes“, ont lancé des manifestants. Ces derniers ont dénoncé le choix de l’Azerbaïdjan comme pays hôte de la COP29. “En choisissant un pays producteur de pétrole qui viole régulièrement les droits de l’homme, l’Onu sape l’indépendance des COP et encourage le ‘greenwashing’ ainsi que les lobbies des énergies fossiles. Nous demandons au gouvernement belge et à l’Union européenne (UE) de refuser toute présence de lobbyistes des énergies fossiles dans leurs délégations et de soutenir les demandes des pays vulnérables, des mouvements citoyens, des ONG et des scientifiques en faveur d’un traité de non-prolifération des énergies fossiles.”

Les manifestants ont aussi exhorté la Belgique et les 27 États membres de l’UE à respecter l’accord de Paris sur le climat et le Pacte vert pour l’Europe. “Chaque année, l’UE alimente un peu plus la catastrophe climatique en dépensant l’équivalent de 405 milliards d’euros en subventions publiques pour les énergies fossiles. Cela doit cesser. Nous nous opposons aussi au traité Mercosur de l’UE, qui pourrait être approuvé lors du prochain sommet du G20 et qui aggraverait la déforestation en Amazonie tout en affaiblissant de nombreux agriculteurs en raison d’une concurrence déloyale.” “Pour la justice sociale, nous disons non aux politiques d’austérité de l’UE, non à la chasse aux migrants et aux chômeurs, et oui au renforcement des services publics essentiels, et à un impôt européen sur les grands patrimoines pour financer la transition sociale et écologique”, ont encore revendiqué les manifestants.

Belga

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Nathan Clément, Massimo Pane et Stéphanie Mira