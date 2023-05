Des centaines d’affiche “Make ecocide a crime” placardées dans le quartier européen

Dans la nuit du 3 au 4 mai, des militants de WeMove Europe et d’Extinction Rebellion ont collé 300 affiches autour des bureaux de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne. Les affiches, qui présentent des images de la crise écologique en cours, portent toutes le slogan “Make Ecocide a Crime !”.

À l’heure de pointe, des militants ont accroché des banderoles géantes “Make Ecocide A Crime” au-dessus des tunnels Belliard et Loi. “Les grandes sociétés pétrolières et agroalimentaires détruisent notre planète pour les générations futures”, commente Giulio Carini, responsable de campagne à WeMove Europe. “Elles tuent les abeilles avec leurs pesticides et détruisent nos océans en toute impunité. Année après année, leurs émissions de gaz à effet de serre provoquent toujours plus d’incendies et d’inondations en Europe. Pour que cela cesse, il faut que celles et ceux qui détruisent notre planète aillent en prison.”

Ce 4 mai, débutent les négociations entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil de l’Union européenne pour établir une loi reconnaissant le concept d’écocide comme un crime.

Les militants, ainsi que les 600 000 signataires d’une pétition de WeMove Europe et Avaaz, estiment que la proposition du Parlement est excellente, mais craignent qu’elle ne soit fortement affaiblie par la Commission et le Conseil, ce dernier représentant les dirigeants des États membres.

V.Lh. – Photo: WeMove Europe