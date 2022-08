Dès ce week-end, découvrez les chauves-souris bruxelloises

Le 20 août commenceront les activités dans le cadre de la 26e nuit européenne des chauves-souris. Bruxelles Environnement, en collaboration avec Natagora, organise 5 événements répartis sur 4 soirées.

La Région bruxelloise compte 20 espèces différentes de chiroptères. A chacune leurs particularités : de la pipistrelle, la plus petite qui tient dans une boîte d’allumettes, à la noctule, la plus grande avec ses 45 cm d’envergure, loin cependant des 170 centimètres d’envergure de la plus grande espèce au monde.

Elles font l’objet de nombreuses questions et intriguent les petits comme les plus grands. Alors pour y répondre, Bruxelles Environnement et Natagora organisent plusieurs activités dès le 20 août. Ce samedi, Natagora propose une visite guidée à la recherche des chauves-souris sur le site du Vogelzang à Anderlecht. L’inscription est obligatoire via l’adresse ccnvogelzangcbn@gmail.com.

La semaine suivante, les curieux pourront assister à la projection d’un documentaire, partir à la recherche des animaux au Rouge-Cloître ou à Watermael-Boitsfort.

Enfin, le 3 septembre au château Malou à Woluwe-Saint-Lambert, Natagora propose une introduction à la vie des chauves-souris, suivie d’un documentaire et d’une ​ visite guidée. L’inscription est obligatoire par mail à l’adresse patrick.plecotus@gmail.com.

V.Lh.- Photo: Rollin Verlinde