Des années de travaux prévues pour les Musées royaux des Beaux-arts

Les travaux de rénovation des Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, pour lesquels le gouvernement fédéral a décidé de mobiliser plus de 30 millions d’euros, dureront jusque bien après 2030, date prévue pour la réouverture au public du bâtiment Extension, a indiqué lundi la Régie des Bâtiments.

Le Conseil des ministres a validé vendredi le projet de la Régie des Bâtiments afin de lancer une étude pour trois nouvelles phases de rénovation de ces musées, les MRBAB, situés au centre de la capitale, à deux pas du Palais royal, ainsi que l’exécution des travaux de la première phase uniquement.

Les travaux de la première phase concerneront la rénovation des deux étages de salles d’exposition supérieurs et de la toiture du bâtiment Extension situé rue du Musée, mais aussi le réaménagement du hall d’entrée, rue de la Régence, a précisé la Régie dans un communiqué.

Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments va lancer un marché “Design & Build” et l’attribuer par une procédure concurrentielle avec négociation. Le calendrier prévoit la publication du dossier de sélection début 2024, le lancement de l’étude en 2024, et l’exécution des travaux entre 2025 à 2028. La réouverture au public du bâtiment Extension (actuellement fermé) est prévue en 2030 et permettra un agrandissement considérable des espaces d’expositions.

Les travaux des deux phases suivantes, qui nécessiteront à nouveau un passage au conseil des ministres et qui devraient se dérouler après 2030, concerneront, pour la phase 5, le renouvellement de la toiture, des coupoles de toit et des structures de plafond sous les coupoles des bâtiments Balat et Forum et pour la phase 6 la rénovation des salles d’exposition à l’étage supérieur des parties Balat et Forum.

