Plus de 30 millions d’euros débloqués pour poursuivre la rénovation des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Le Conseil des Ministres a décidé de mobiliser plus de 30 millions d’euros pour poursuivre la rénovation des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Cet argent provient de la Régie via le plan de relance, mais également de Beliris.

“Cette nouvelle étape de la rénovation des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pourra compter sur le soutien financier de Beliris, qui injecte 5,5 millions d’euros dans le projet pour la rénovation des toitures du bâtiment“, indique Karine Lalieux, la ministre en charge de Beliris par voie de communiqué.

“Les phases concernées permettront de finaliser la rénovation complète des Musées royaux des Beaux-Arts. C’est donc un moment important pour cette institution dont le personnel, les visiteurs et les collections méritent des bâtiments agréables, sûrs et performants sur le plan énergétique“, poursuit Thomas Dermine, Secrétaire d’État à la relance et aux investissements stratégiques en charge de la politique scientifique.

“La phase concernée ici comprend la rénovation du bâtiment Extension et le réaménagement du hall du bâtiment Balat situé le long de la Rue de la Régence. Près de trente millions d’euros destinés à l’amélioration de la durabilité du bâtiment, l’accessibilité et au confort des visiteurs et des collaborateurs du MRBAB. En effet, ces travaux permettront de réduire notre consommation d’énergie jusqu’à 30 % grâce à l’installation de panneaux solaires, la mise en place d’une meilleure isolation et une pose de nouveaux châssis. Les nombreux visiteurs pourront, par ailleurs, bénéficier de meilleures conditions d’accès, entre autres, grâce à la mise en place d’un dispositif d’accueil adapté aux PMR“, conclut Mathieu Michel, le Secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiments.

Tous les musées resteront ouverts durant les travaux. Seul le musée Fin-de-siècle fermera temporairement ses portes à partir du 8 janvier 2024, car cet espace servira de lieu de stockage des collections pendant les travaux.

E.V. – Photo : BX1