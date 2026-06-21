“Des agressions gratuites” lors de la Fête de la musique à Aumale: quatre blessés transportés à l’hôpital

La Fête de la musique a dégénéré, ce samedi soir, sur le parvis de la station de métro Aumale à Anderlecht. Lors de cet événement festif, où plusieurs concerts étaient organisés, des individus se sont montrés agressifs avec le reste du public et les organisateurs.

“Plusieurs spectateurs ont été insultés, attaqués à l’extincteur, ont reçu des œufs sur la figure“, raconte sur Facebook l’échevin à la Culture, Julien Milquet qui déplore “des agressions gratuites.” D’après le bourgmestre d’Anderlecht, contacté par nos confrères de la DH, un individu sous l’influence d’alcool et de drogue, s’est emparé d’un extincteur pour frapper le public.

“Plusieurs coups violents ont été portés par plusieurs personnes à certains organisateurs : 4 ont fini à l’hôpital en sang et un autre a été retrouvé inconscient au sol en raison de la violence subie“, précise également l’élu. Les victimes ont été transférées à l’hôpital, mais aucune urgence vitale n’a été signalée. Tous sont sortis ce dimanche.

“Hier soir, vers 22h30, nos équipes ont été appelées pour intervenir à la suite d’une bagarre survenue lors de la Fête de la Musique à Aumale“, a indiqué la zone de police locale. “Quatre personnes ont été blessées et un suspect a été privé de liberté. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits“, ont ajouté les forces de l’ordre.

“Il va de soi que nous allons porter plainte à la police contre les personnes qui ont commis ces agressions“, précise Julien Milquet.

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L’année passée, déjà, des artistes avaient été menacés de mort, rappelle l’élu anderlechtois. Face à cette insécurité, il annonce que la Fête de la musique n’aura plus lieu à Aumale l’an prochain : “Nous ne prendrons plus la responsabilité d’organiser quoi que ce soit à cet endroit étant donné les risques et les événements inqualifiables d’hier soir, du moins tant que la sécurité sur place ne sera pas assurée a minima“.

Le centre culturel d’Anderlecht évoque, de son côté, un “regrettable incident survenu en fin de soirée” et adresse un message de soutien aux victimes mais souhaite également souligner que cette Fête de la musique aura été avant tout “un évènement joyeux, rassembleur et chaleureux“.



BX1 – Photo : Facebook – Escale du Nord – Centre culturel d’Anderlecht