Des activités du 14 au 18 octobre à Bruxelles pour alerter sur la traite des êtres humains

Cette semaine est organisée à l’occasion de la journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, le 18 octobre.

Une série d’évènements et d’activités seront organisés à Bruxelles du 14 au 18 octobre lors de la troisième édition de la “semaine contre la traite des êtres humains”, annonce vendredi l’ASBL organisatrice PAG-ASA, un centre pour victimes de cette pratique en Belgique.

Au cours de la semaine, différents évènements seront organisés. L’ASBL prévoit des projections de films sur le sujet, suivies d’un débat, des formations organisées à destination des professionnels de première ligne et un stand ainsi qu’une campagne de sensibilisation dans le centre-ville. “Grâce à plusieurs activités de sensibilisation nous essayons de briser le silence autour de la traite et de lever le voile sur un crime qui se passe souvent derrière des portes closes. Les victimes se trouvent dans les zones d’ombre de notre société : il faut ouvrir les yeux pour les voir”, explique la directrice de PAG-ASA, Sarah De Hovre.

Selon les estimations du Global Slavery Index, dressé par l’organisation australienne de défense des droits humains Walk Free, plus de 11.000 personnes seraient en situation d’esclavage moderne en Belgique. “Des hommes et des femmes, des adultes et des enfants, des Belges et des étrangers. Des personnes travaillant dans différents secteurs, sous nos yeux et qui pourtant restent invisibles”, précise l’ASBL. Pour la région d’Europe et d’Asie centrale, environ 6,4 millions de personnes sont en situation d’esclavage moderne, selon le Global Slavery Index

Belga – Photo : image illustration Belga