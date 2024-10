Des activistes occupent le Donderberg pour militer contre un projet de construction

Depuis trois semaines, des activistes sont accrochés aux arbres de la friche du Don Der Berg. Ils et elles sont soutenues par plus d’une vingtaine de collectifs citoyens et associations de défense de la nature et du secteur de la santé. La volonté derrière cette action ? Faire annuler le projet de construction d’une école et d’une salle de sport, quitte à passer l’hiver dans les arbres.

■ Reportage de Léa Dubuc, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli.