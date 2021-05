Des actions dans le marché pour sensibiliser à la vaccination, à Molenbeek-Saint-Jean

Les autorités soutiennent des actions locales en faveur de la vaccination contre la Covid-19.

Ce jeudi s’est déroulé dans les rues de Molenbeek-Saint-Jean un test grandeur nature : des équipes de terrain ont ciblé les plus de 65 ans et leur ont proposé de se faire vacciner directement. “Ils ont l’invitation à la maison, mais n’y répondent pas car ils ne savent pas manipuler l’outil informatique : ce sont ses personnes-là que nous ramener le plus souvent à la commune, des personnes qui ne parlent pas la langue aussi“, explique Fatima Boudhar, employée au centre de vaccination de Molenbeek.

Ces personnes sont ensuite vaccinées à la maison communale, où un mini-centre de vaccination a ouvert pour l’occasion. Au total, une quinzaine de doses étaient prévues ce jeudi, pour la phase de test en préparation de la semaine prochaine. “On est dans une phase-test, pour décider ce qu’on fait la semaine prochaine, le calibrer correctement, et être au plus près des besoins des gens“, explique la bourgmestre, Catherine Moureaux (PS).

Globalement, la Région bruxelloise et le fédéral soutiennent ce genre d’actions menées par les communes pour convaincre le plus grand nombre d’aller se faire vacciner.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Laurence Paciarelli, avec Belga