Depuis le Covid, la demande de soins concernant les troubles des conduits alimentaires explose

Judith Dereau, psychiatre à la Ramée, était invitée dans le 12h30.

Le 2 juin, c’était la journée mondiale des troubles des conduites alimentaires (TCA). Ces troubles comprennent différentes maladies, qui touchent de plus en plus de jeunes. Souvent, les parents sont déstabilisés et ne savent pas comment réagir.

► VOIR AUSSI : Anorexie : “À cause du Covid, il n’y a plus vraiment de règles quant à l’âge”, estime Tara Berenbaum

“Depuis le Covid, il y a une augmentation de la demande des soins liés aux troubles des conduites alimentaires“, constate Judith Dereau, psychiatre. Cela peut être lié à une levée de tabou sur la question. Les jeunes en parlent davantage et osent plus facilement demander de l’aide. Le dictat de l’image lié aux réseaux sociaux est aussi une partie des causes.

► VOIR AUSSI : La moitié des étudiants souffre d’anxiété ou de dépression

Les femmes restent plus touchées que les hommes, bien que les TCA concernent tous les genres.

◼︎ Judith Dereau, psychiatre à la Ramée, au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier