Depuis dix ans, Duo for a job aide des personnes à trouver un emploi en Belgique

Créé en 2013, Duo for a job fête ses 10 ans cette année !

Une belle longévité pour cette association qui poursuit un but précis : aider les personnes à trouver un emploi. Dans cette optique, un bénévole expérimenté accompagne des personnes qui n’ont pas les compétences nécessaires pour en trouver un. Ainsi, cette association a déjà permis à des jeunes, des personnes au chômage depuis longtemps ou des travailleurs d’origines étrangères de trouver un emploi. “Notre public est incroyablement hétéroclite”, assure Axelle Le Brettevillois, directrice de la communication. “80% des futurs travailleurs que nous accompagnons sont nés à l’étranger. Certains n’ont aucune perspective professionnelle et ne savent pas ce qu’ils veulent faire de leur vie. Du coup, il s’agit d’un accompagnement total. Pour les aider, les bénévoles sont des seniors jeunes avec beaucoup de préretraités. Les deux tiers sont déjà pensionnés tandis que les autres sont encore actifs. Aucune expérience n’est nécessaire. Nous nous chargeons de les former pour accompagner au mieux les personnes dans le besoin.”

Les accompagnements peuvent durer jusqu’à six mois, à raison de deux ou trois heures par semaine. “C’est assez intensif”, poursuit Axelle Le Brettevillois. “Il faut donc une correspondance au niveau du secteur, mais aussi au niveau de la personnalité. Ces rencontres ne se font pas à travers un algorithme quelconque. Tout repose sur l’humain, et c’est notre valeur ajoutée. Une équipe de coordinateurs encadre tous nos duos pour s’assurer que tout fonctionne bien. Tinder fait un peu la même chose que nous, sauf que rien n’est laissé à une machine.” L’objectif est de garantir que les besoins de l’un correspondent aux attentes de l’autre.

Pour calculer le taux de réussite, Duo for a job attend un an pour savoir si la personne a trouvé un emploi. Et les résultats sont plutôt concluants. “Nous avons un taux de réussite de sept jeunes sur dix. Ils trouvent un emploi stable, un stage ou une formation qui les mène vers un emploi souhaité au départ. La moitié d’entre eux trouve un CDD ou un CDI. Cette réussite n’est pas attribuable uniquement à nous. Elle est due à notre relation privilégiée avec tout le secteur de l’insertion professionnelle.”

Au total, 5 500 duos ont été formés en 10 ans. Et l’association s’est exportée partout en Belgique. Mais pas seulement, car Duo For a Job s’est également implanté en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg, avec 17 antennes réparties dans ces quatre pays.

■ Une interview de Axelle Le Brettevillois par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier pour le 12h30