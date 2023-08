Départ en vacances : où garer sa voiture pour éviter les mauvaises surprises ?

En cette période estivale, nombreux sont les Bruxellois à partir en vacances pour se détendre, parfois en laissant leurs véhicules dans la capitale. En cas d’absence prolongée, la question se pose alors : où parquer son véhicule pour éviter de mauvaises surprises ?

Sarah Perez habite à Ixelles, et laisse sa voiture à Watermael-Boitsfort. Elle pensait partir l’esprit tranquille en laissant sa voiture garer proche de son domicile. À son retour, elle est pourtant surprise de recevoir de nombreuses contraventions dans sa boite aux lettres pour un total de 245 euros. “Finalement, ce n’est pas une amende, mais bien sept qui me sont parvenues. Je me suis garé dans cette rue parce que le stationnement y est gratuit. Ça fait deux ans que je me gare là et il n’y a jamais eu de souci”, détaille-t-elle.

Dans la foulée, la jeune femme a néanmoins essayé de contester les contraventions, mais en vain. “On m’a dit, c’était à nous de nous informer et que la législation avait changé à Watermael-Boitsfort depuis le 1ᵉʳ avril 2023. Des flyers ont été distribués dans certaines boites et apposés sur le pare-brise de certaines voitures, mais ça n’a pas été notre cas”.

Dans d’autres communes, les règles de stationnement ont aussi changé au cours de 2022 et 2023. Parking Brussels, l’Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, pousse à s’informer sur les règles en vigueurs avant son départ.

La solution la plus sûre reste la “carte riverain”. “Si vous avez une carte de dérogation, vous laissez votre voiture, et il n’y aura aucun problème”, explique Pierre Vassart, porte-parole de Parking Brussels. Dans le cas où le véhicule est en ordre de stationnement avant le départ en vacances, mais qu’il doit être remorqué pour les besoins d’un déménagement, d’un chantier ou d’un événement, les frais ou le remorquage et entreposage seront remboursés.

■ Un reportage de Charlotte Maréchal, Yannick Vangansbeek et Timothée Sempels