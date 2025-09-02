Départ de Leoni et Vanhoutte, une arrivée à l’Union : les derniers transferts des clubs bruxellois

Voici les principaux transferts des deux clubs bruxellois lors de cette dernière journée de mercato pour les principaux championnats européens. A noter que certains transferts peuvent encore s’effectuer dans certains championnats européens et d’autres hors Europe.

Théo Leoni rejoint le Stade de Reims de Karel Geraerts, avec un contrat de cinq ans

Théo Leoni a signé au Stade de Reims un contrat jusqu’en 2030, pour évoluer sous les ordres de Karel Geraerts. Le milieu de terrain quitte le RSC Anderlecht, au sein duquel il évoluait depuis ses 11 ans, et connaîtra une première expérience à l’étranger à l’âge de 25 ans.

Comme l’explique le club rémois dans son communiqué, Leoni a signé “son premier contrat professionnel à seulement 17 ans au sein du club bruxellois”. Il a fait ses débuts en équipe première, après avoir évolué au sein des Futures, en octobre 2022. L’international U19 s’est construit une réputation chez les Mauves, devenant un joueur régulier au sein de l’effectif lors de la saison 2023-2024. La saison dernière, son temps de jeu a été plus irrégulier, bien que Leoni ait participé à 42 rencontres avec le RSCA.

Sur l’ensemble de sa carrière professionnelle à Anderlecht, Leoni a joué 88 matchs (8 buts, 10 assists).

“C’est une étape importante que je franchis aujourd’hui”, a reconnu le milieu de terrain dans le communiqué du Stade de Reims. “Je rejoins un club mythique dont je connais déjà l’Histoire avec la volonté de le faire remonter à sa place, en Ligue 1.”

Rob Schoofs (Malines) vient combler le départ de Charles Vanhoutte à l’ Union

L’aventure de Rob Schoofs à Malines s’achève après plus de huit saisons sous le maillot sang et or. Le milieu de terrain de 31 ans, capitaine du KVM, rejoint les champions de Belgique de l’Union Saint-Gilloise, qui ont fait leurs adieux à Charles Vanhoutte plus tôt dans la journée. Les deux clubs en ont fait l’annonce lundi.

Une page se tourne à Malines, où Schoofs était arrivé en 2017 de La Gantoise. Formé à Saint-Trond (119 matchs, 11 buts, 6 assists), Rob Schoofs avait transité chez les Buffalos (23 matchs, 2 buts, 2 assists) avant de tomber amoureux du KVM. Depuis ses débuts, le 30 juillet 2017, il a accumulé 282 rencontres, 44 buts et pas moins de 49 décisives. Il est ainsi le 5e joueur le plus capé de l’histoire du club, depuis 1974.

La saison dernière, le capitaine malinois a disputé 40 rencontres avec les Sang et Or. Il a connu des hauts et des bas au stade Achter de Kazerne, avec une relégation en D1B suivie d’une promotion directe et d’un sacre historique en Coupe de Belgique, en 2019.

L’Union Saint-Gilloise avait officialisé le départ de Charles Vanhoutte vers l’OGC Nice avant d’accueillir Rob Schoofs. Ce dernier aura la lourde tâche de remplir les bottes du néo-Diable Rouge, qui s’était rendu indispensable au Parc Duden. La nouvelle recrue saint-gilloise a paraphé un contrat jusqu’en 2028 à l’Union.

Belga