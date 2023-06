Démission Hadja Lahbib : le PS votera la motion de la majorité

Le groupe PS de la Chambre approuvera la motion pure et simple de la majorité, a-t-il annoncé mardi au lendemain d’une séance de commission à la Chambre au cours de laquelle la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, s’est expliquée pour la troisième fois sur l’octroi de visas à une délégation iranienne.

Même si les socialistes estiment que : “Les éléments fournis ces derniers jours par la ministre n’ont toujours pas permis de rétablir la confiance” envers la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, mais ne veulent pas prolonger la crise actuelle a expliqué le groupe PS après une réunion.

Ils tiennent la ministre et le MR responsables de la situation actuelle et appellent la ministre à “tirer les conclusions” de l’absence de confiance envers elle, une façon de l’inviter à donner sa démission. Ils reprochent, rappelons-le, le manque d’information de la ministre envers le Parlement.

“Nous constatons et déplorons que le MR, depuis plusieurs jours, menace de faire tomber le gouvernement pour esquiver ses propres responsabilités dans ce dossier au mépris du sens de l’État. Le PS ne veut pas que la crise se prolonge et empêche le gouvernement de poursuivre son travail au service de nos concitoyens. Le PS est et a toujours été un parti responsable et n’entend pas altérer la stabilité du gouvernement”, a-t-il ajouté. “Nous voterons donc la motion pure et simple ce jeudi en plénière pour rejeter les motions de méfiance de la N-VA et du Vlaams Belang” a conclu le PS.

Belga – Photo : Belga