Delhaize: un plan d’actions mis en place, avertissent les syndicats

Le front commun syndical de Delhaize réuni mardi a mis en place “un plan d’actions à court, à moyen, et à long terme” et en informera le personnel, ont annoncé les syndicats dans un communiqué. S’ils ne souhaitent pas le divulguer dans la presse, ils précisent que tout mouvement spontané sera couvert par le front commun. “Il n’y aura plus jamais de paix sociale chez Delhaize”, mettent-ils en garde.

“Des assemblées se tiendront dans tous les magasins afin de continuer à entendre et à relayer les préoccupations du personnel“, précisent les syndicats.

Les organisations dénoncent le “mépris” affiché par la direction de l’enseigne au lion et évoquent “de la poudre aux yeux“: “Il est évident que les 15 magasins, et leurs futurs patrons, qui font l’objet de l’annonce d’une franchise prochaine ont été savamment triés par Delhaize, de manière à ce que ces reprises se déroulent le mieux possible. Cela ne représente que 10% des magasins concernés, il n’en sera pas de même pour tous, (…) et les candidats repreneurs ne seront pas tous aussi simple à trouver et ne présenteront pas un profil aussi ‘docile’.”

Les syndicats s’offusquent en outre de licenciements individuels déjà en cours au sein des services centraux de Delhaize. “La direction nous expliquait, il y a quelques mois que leur licenciement serait lié au passage en franchise des magasins. Pourquoi licencier début août quand on sait que les premiers magasins passeront en franchise seulement à la mi-octobre ? Seule motivation de la direction: étaler les licenciements pour ne pas avoir recours à la loi Renault“, estiment-ils dans le communiqué. Les syndicats refusent toutefois de communiquer sur le plan d’actions “puisque depuis des mois Delhaize a judiciarisé le conflit et que toute expression sur le sujet est reprise par les tribunaux pour endiguer notre droit élémentaire à la grève“.

