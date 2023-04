Delhaize : nouvelle réunion de conciliation entre direction et syndicats ce samedi

Samedi après-midi, la direction de Delhaize va de nouveau rencontrer les syndicats afin de trouver des alternatives, selon la RTBF.

Mardi dernier, lors de la première réunion de conciliation, tout le monde est resté campé sur ses positions et la discussion s’est soldée par un échec. Une nouvelle réunion est prévue ce samedi, avant le conseil d’entreprise ordinaire de lundi, dans le but de trouver des alternatives à la situation. Cela fait bientôt six semaines que les syndicats demandent des alternatives à la mise sous franchise, mais la direction ne souhaite pas modifier sa stratégie. La direction se dit prête à répondre aux différentes questions concernant l’avenir de l’entreprise et veut continuer de dialoguer de manière sereine et constructive.

Avec Belga / image : Belga