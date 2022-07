Déjà deux fois plus de nids de guêpes détectés à Bruxelles par rapport à 2021

Cette tendance se confirme dans le reste de la Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et en France.

Alors que cet été s’annonce chaud et sec, les pompiers doivent faire face à de nombreux nids de guêpes par rapport à l’an dernier, que ce soit en Belgique ou dans les pays limitrophes. Selon la chaîne de télévision publique NOS, on compte cinq fois plus de guêpes cet été dans la capitale néerlandaise Amsterdam et dans sa proche banlieue. Et en France, selon France Info, on compte jusqu’à 40% d’appels supplémentaires pour des nids de guêpes, principalement dans le sud du pays.

Et en Région Bruxelloise ? Là également, on fait face à une augmentation du nombre d’interventions suite à la présence de guêpes, indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, à nos confrères de Bruzz. “En 2020, nous avions eu 220 interventions. L’an dernier, il y en a eu une centaine. Cette année, nous sommes déjà à 218“, explique-t-il. “En raison de l’hiver plus doux, il y a plus de reines présentes pour construire de nouveaux nids. Je tiens toutefois à souligner que les guêpes sont des insectes et qu’il est inutile de les exterminer si elles ne représentent ni un danger, ni une nuisance”, ajoute le porte-parole du SIAMU. Ces températures douces durant l’hiver et plus chaudes en ce début d’été expliquent en effet cette omniprésence des guêpes.

Walter Derieuw signale également quelques interventions suite à la présence de nids de frelon asiatique, un insecte qui constitue, pour sa part, une menace pour les abeilles. Mais il précise que les nids seront plus visibles après l’été “dans les arbres et d’autres endroits plus élevés”.

Gr.I. – Photo : archive BX1