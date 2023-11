Déjà connu pour ses actions-choc, le militant écologiste Wouter Mouton se colle au bitume de la Rue de la Loi.

Alors que la COP28 débute ce jeudi à Dubaï, en présence du Premier Ministre Alexander De Croo (Open VLD), un militant écologiste s’est collé au bitume de la Rue de la Loi, face à son bureau officiel, ce jeudi matin. Il souhaite ainsi attirer l’attention sur l’ouverture de la COP, et porte un bavoir pour symboliser, selon lui, la bêtise des politiques sur les questions climatiques.

Il s’agit de Wouter Mouton, un Brugeois de 46 ans, déjà connu pour plusieurs actions-choc en faveur du climat, par exemple lors du Tour des Flandres ou la finale de la Coupe de Belgique de football. Il a aussi déjà collé son crâne au tableau “La Jeune Fille à la Perle” (La Haye, Pays-Bas).

Tour of Flanders 2 weeks ago, cup final⚽️ on monday. Inspired by recent #juststopoil actions for this. (strapping yourself on a goal post)#ActNow #deedsnotwords #planetaryboundaries #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/bjE811Pfo8

— Wouter Mouton (@mouton_wouter) April 19, 2022