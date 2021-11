DéFI demande la réouverture du pont Fraiteur dans les deux sens

Les membres groupes DéFI des communes d’Ixelles, Auderghem et Watermael-Boitsfort ont déposé une motion dans leurs conseils communaux respectifs afin de rouvrir le pont Fraiteur dans le sens Auderghem-Ixelles.

Si auparavant le pont Fraiteur était une route à double sens, depuis le 14 décembre 2020, seule la circulation automobile dans le sens Ixelles vers Auderghem y est autorisée. Dans le but de rouvrir l’accès au pont dans le sens Auderghem-Ixelles, des membres des groupes DéFI des communes d’Ixelles, Auderghem et Watermael-Boitsfort ont déposé une motion dans leurs conseils communaux respectifs.

“Conséquences désastreuses“

Selon les conseillers communaux Matthieu Pillois (Auderghem), Alexandra Philippe (Ixelles) et Laurent van Steensel, “la mise à sens unique du Pont Fraiteur a des conséquences désastreuses. On parle de 45% de report de trafic en plus dans les quartiers résidentiels. La rue des Pêcheries est devenue une autoroute congestionnée durant les heures de pointes. On parle aussi d’une baisse de la vitesse commerciale du bus 17 ainsi que de la dégradation accélérée des voiries et habitations. Ce sont également les commerçants du Cimetière d’Ixelles qui subissent une baisse considérable de fréquentation. Après la crise sanitaire, c’était le coup de trop pour le secteur !”

“Rouvrir le pont Fraiteur dans les deux sens“

Selon DéFi, les communes d’Auderghem, de Watermael-Boitsfort, ainsi que les riverains et les commerçants du quartier n’ont pas été consultés.

Les trois conseillers communaux demandent à Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité et au Collège ixellois “de faire preuve de bon sens : de rouvrir le pont Fraiteur dans les deux sens et de mener simultanément une étude globale de mobilité pour assurer un apaisement des différents quartier et une réduction du trafic de transit“.

Y. Mo. – Photo : Facebook/Commune d’Ixelles