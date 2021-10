Déclaration de politique générale : vers un retour à la normale, malgré un déficit d’un milliard et demi d’euros

Le gouvernement bruxellois présentait ce jeudi sa Déclaration de Politique Générale. Le retour à une vie plus normale est en vue mais l’exécutif reconnaît un déficit d’un milliard et demi d’euros qu’il prévoit de réduire de 360 millions en 2022.

Les quatre priorités régionales majeures restent le logement, le climat, la mobilité, l’économie et l’emploi. “Nous maintenons l’importante capacité d’investissements que nous nous sommes donnée dans le cadre pluriannuel“, a affirmé le ministre-président Rudi Vervoort (PS), tout en soulignant que la crise sanitaire a engendré une dégradation budgétaire majeure qui se soldera par un déficit de près d’un milliard d’euros pour 2021. Pour l’année prochaine, le déficit sera ramené à 360 millions d’euros, comme prévu dans l’accord budgétaire conclu il y a une semaine.

En matière de logement, quelque 35 millions seront consacrés à la poursuite du plan d’urgence pour la politique sociale du Logement fondé sur une série de 33 actions concrètes. L’année prochaine concrétisera aussi une réforme de l’allocation loyer qui devrait permettre à plus de 12.000 ménages en attente d’un logement social de bénéficier d’une aide en vue de payer leur loyer.

Dans le domaine de l’Emploi, Rudi Vervoort a annoncé la concrétisation d’une réforme des titres-services afin d’améliorer le quotidien des travailleurs.ses de ce secteur et une indexation des montants auxquels il n’a pas été touché depuis leur naissance en 2014.

En matière de Mobilité, outre la poursuite des investissements engagés en matière de transport en commun, le gouvernement bruxellois a prévu d’adapter l’infrastructure à la généralisation de la zone 30. L’application MaaS (Mobility as a Service), comme point d’accès et de paiement unique de l’offre de mobilité verra le jour prochainement. Le tarif d’abonnement jeunes (12 euros par an) sera étendu aux 18-24 ans à partir de février prochain. Le réseau cyclable poursuivra son extension. Son implantation sur la Petite Ceinture sera achevée. Rudi Vervoort a par ailleurs fait part de son souhait de voir l’ordonnance “Taxis” adoptée par le parlement au début de l’année prochaine.

En matière de développement territorial, 64 millions d’euros seront consacrés à la rénovation urbaine. A la suite de la crise sanitaire et des appels du terrain, l’ouverture plus large à la nature adoptée dans les Plans d’Aménagement Directeurs Josaphat et Mediapark sera appliquée aux huit autres PAD attendus, a encore dit le ministre-président.

Le Plan Air Climat Energie en cours d’actualisation devrait être adopté en première lecture en mars prochain et définitivement approuvé un an plus tard. L’an prochain, 32 millions d’euros seront consacrées aux primes énergie pour permettre notamment de valoriser les primes d’isolation des bâtiments. La fusion des primes rénovation et énergie devrait devenir réalité en 2022.

Avec Belga

►Reportage de Michel Geyer, Anna Lawan et Laurence Pacciarelli