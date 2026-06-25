Décès d’Otmane Souieh : pas de circonstances atténuantes pour Mohammad Ahmadi, condamné à 22 ans de détention

La cour d’assises de Bruxelles a condamné mercredi Mohammad Ahmadi (31) à 22 ans de détention pour les actes de torture commis sur Otmane Souieh, dans la nuit du 10 août au 11 août 2023 à Bruxelles. La cour n’a pas reconnu de circonstance atténuantes dans le chef de cet accusé.

Elle a prononcé une peine 15 ans pour Norddin Mousati (41) et une peine de 5 ans pour Yassine Hourra (32), pour lesquelles la cour a, par contre, retenu une série de circonstances atténuantes.

Pour Norddin Mousati, les jurés ont retenu son isolement social et la détérioration rapide de sa situation familiale. Dans les mois qui ont précédé les faits pour lesquels il a été condamné, Norddin Mousati avait connu le décès de ses parents et de l’un de ses frères. La cour a également souligné le “commencement de la prise de conscience de son comportement criminel“.

L’absence de casier judiciaire et la personnalité “fragile et immature” de Yassine Hourra ont été déterminantes pour le jury populaire, qui a prononcé une peine très basse le concernant. Sa participation aux faits “s’est exercée sous l’emprise des deux autres accusés“, a également cité la cour dans ses motivations.

L’arrêt prononcé mercredi en fin de journée rappelle surtout “l’extrême gravité des faits” commis par les trois hommes, comme auteurs ou coauteurs. La violence des coups portés sur Otmane Souieh, qualifiés de torture par la cour d’assises, a causé sa mort sans l’intention de la donner. Elle a aussi causé le traumatisme de la famille d’Otmane Souieh et, en particulier, ses parents et sa sœur.

Otmane Souieh est mort d’une hémorragie interne généralisée découlant des violences physiques qui lui ont été infligées dans la nuit du 10 au 11 août 2023, dans le quartier Cureghem à Bruxelles. Son décès suspect avait été constaté à l’hôpital Saint-Pierre, le 11 août 2023 à 04h11. Son corps présentait de nombreuses lésions infligées à l’aide d’un objet équivalent à un tournevis.

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