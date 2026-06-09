Décès d’Étienne Davignon : la chambre des mises statuera ce mercredi sur l’extinction de l’action publique

La chambre des mises en accusation se prononcera finalement le mercredi 10 juin au sujet de l’extinction de l’action publique ouverte contre Étienne Davignon.

Le 17 mars dernier, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles avait décidé de renvoyer l’ancien homme d’État devant un juge correctionnel pour son implication présumée dans l’enlèvement et le transfert de Patrice Lumumba, premier chef de gouvernement du Congo indépendant, de Maurice Mpolo et de Joseph Okito, avant leurs assassinats commis le 17 juin 1961.

Le parquet fédéral, qui a été suivi par la chambre du conseil, demandait la poursuite d’Étienne Davignon pour trois crimes de guerre: détention et transfert illicite d’un prisonnier de guerre, privation du droit de ce prisonnier à être jugé de manière impartiale, ainsi que traitements humiliants et dégradants commis sur celui-ci.

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L’ex-diplomate avait fait appel de son renvoi devant le tribunal correctionnel, mais est décédé le 18 mai, avant que la chambre des mises en accusation ne puisse rendre une décision. Cette dernière ne peut désormais que se prononcer sur l’extinction de l’action pénale. L’audience se déroulera mercredi à 14h00.

Étienne Davignon était le dernier Belge encore vivant parmi les dix citoyens initialement visés par la plainte pénale déposée le 23 juin 2011 par François Lumumba pour leur participation présumée à l’assassinat de Patrice Lumumba.

Par l’intermédiaire de ses avocats, la famille Lumumba a indiqué son intention d’entamer des démarches au civil contre l’État belge pour ses crimes coloniaux.

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