Début de l’opération spéciale de contrôle de GSM au volant à partir de ce jeudi

Téléphoner au volant peut vous coûter cher. Depuis quelques mois, les amendes sont passées de 1116 à 174 euros. Jusqu’à dimanche soir, la police fédérale de la route et plusieurs zones de police bruxelloises mènent des actions de sensibilisation, mais aussi de répression contre les distractions au volant. Une de nos équipes a suivi une patrouille sur le terrain.

L’utilisation du GSM au volant est l’une des principales causes d’accidents de la route et d’insécurité routière. “Des recherches montrent qu’entre 5 et 25 % des accidents de la route sont dus à une distraction au volant, tandis que manipuler son téléphone au volant triplerait le risque d’accident de la route“, ressort-il des statistiques policières. Par ailleurs, “quelque 5 % des accidents mortels de la route sont causés par l’utilisation du téléphone portable au volant. Et chaque année, cette forme de distraction cause environ 30 décès et 2.500 blessures“.

Une première action de contrôle organisée en mai dernier avait révélé des résultats “interpellants” (2.455 infractions au total, dont 2.331 concernaient l’utilisation du téléphone portable au volant, NDLR), c’est pourquoi les forces de l’ordre ont décidé de renouveler l’opération.

Les conducteurs surpris au volant avec leur smartphone ou tout autre appareil mobile muni d’un écran écoperont d’une amende de 174 euros (infraction de troisième degré), prévient la police fédérale.

Avec Belga

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Anna Lawan et Alexandre Ergen