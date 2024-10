De Lijn : c’est désormais possible de payer avec des écochèques

Il est désormais possible de circuler sur le réseau De Lijn en payant avec des écochèques, a annoncé la société de transport flamande vendredi. Les utilisateurs pourront utiliser tant leur carte Edenred que Monizze ou Pluxee.

Dans un premier temps, seuls les achats aux automates font l’objet de cette avancée. Il n’est pas encore possible de payer en écochèques à bord du véhicule ou en ligne. En revanche, les voyageurs pourront bien acheter des tickets à usage unique ou des carnets de 10 ou 50 trajets. “Nous sommes ravis de pouvoir accepter les écochèques et espérons que cela aidera nos clients à voyager plus facilement et plus respectueusement de l’environnement”, se réjouit la CEO Ann Schoubs.

Actuellement, 2,3 millions de travailleurs perçoivent jusqu’à 250 euros d’écochèques par an, selon les chiffres de l’organisation faîtière VIA.

Mais le système pourrait être abrogé à l’avenir, selon une note du formateur fédéral Bart De Wever qui a récemment fuité. Il souhaiterait supprimer les écochèques en échange d’une augmentation de la valeur des tickets restaurant.

Belga