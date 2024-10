Linkebeek en tête, démobilisation à Wemmel : les conséquences de la fin de l’obligation de vote dans les communes à facilités

Car, quand on observe les résultats en nombre de voix, on obtient quasiment les mêmes résultats qu’en 2018. La liste du bourgmestre, emmenée par Yves Ghequière, gagne 8 voix en six ans, et la liste emmenée par Damien Thiéry perd 16 voix. Des chiffres qui donnent l’impression que ceux qui avaient voté pour la 3e liste (Activ’) il y a 6 ans ont décidé de ne pas choisir et d’une démobilisation de l’électorat néerlandophone à Linkebeek.

De gros mouvements à Wezembeek-Oppem

Wezembeek-Oppem est la commune où les résultats ont été les plus surprenants, avec la victoire de la liste Horizon de Nicolas Celis, qui obtient la majorité absolue. Cette liste bilingue, rassemblant des membres des Engagés, de l’Open VLD, d’Ecolo et des indépendants, obtient la majorité absolue devant la liste du bourgmestre, également bilingue.

En dernière position, la liste WOplus, liste néerlandophone, largement battue, n’aura plus qu’un siège au conseil communal, alors qu’elle en comptait cinq. Cela pourrait être le signe d’une démobilisation de l’électorat néerlandophone dans la commune.