David Weytsman sur Neo : “je voudrais des études solides”

Avec Neo, il n’y a pas d’informations concrètes et le projet passe à côté de l’essentiel. C’est que soulève le député bruxellois et chef de groupe MR, David Weytsman, invité dans l’émission “+d’Actu” sur BX1.

“L’essence même du projet, c’était de recréer un nouveau quartier sur le plateau du Heysel. Mais on ne parle pas du principal. Le principal, ce sont des logements, ce sont des crèches, ce sont des maisons de repos, c’est un lien avec des entrées (…) on ne parle jamais de ça“, c’est ce que rappelle le député en réponse aux questions concernant les difficultés économiques de Brussels Expo. Pour développer au mieux, le plateau du Heysel, David Weytsman met en avant deux points essentiels. Celui de la qualité de vie des laekenois et celui “d’une vision touristique et économique régionale et nationale” avec un partenariat public privé.

Des ambitions économiques sans études

« Il faut savoir qu’on a déjà demandé d’aider cette société (Brussels Expo), car on a déjà donné 9 millions d’euros de subsides, mais on ne va pas pouvoir continuer comme ça pendant des années encore » indique le député en ajoutant qu’il faut réorienter cette société en difficulté qui est un des acteurs dont on va parler sur le plateau du Heysel.

L’avenir du plateau du Heysel : les expos ? Les congrès ?

« Je voudrais qu’on arrête cette mauvaise gestion de croire ou ne pas croire, car ça nous a amené à des dépenses de 30 millions d’euros rien qu’en 2021 » pour David Weytsman qui demande des études solides du projet.

« Moi, je suis pour un plateau du Heysel qui a pour vocation une qualité de vie, la création de logements, la création d’équipements collectifs, de crèches, de maisons de repos ainsi que d’espaces verts. »

Le député libéral ne voit pas encore le début du permis pour aboutir au projet tel que présenté aujourd’hui. Pour financer les améliorations de qualité de vie des laekenois, il y a des projets de développements économiques comme le grand shopping center. Mais celui-ci pose de nombreuses questions, notamment en termes d’attractivité et de concurrence sur les autres acteurs économiques et commerciaux bruxellois et le centre de congrès.

Rénover plutôt que construire

La construction de nouvelles salles autour des congrès risque de créer une concurrence avec des salles déjà existantes. Ainsi, une perte financière est à déplorer d’après le député. “Nous n’avons pas d’étude qui nous donne avec certitude que le fait que créer un grand centre de congrès va fonctionner“. Ainsi, plutôt que de construire, il faudrait rénover ce qui existe déjà. Cela permettrait d’éviter une concurrence et ainsi, créer de nouvelles pertes économiques. “Ces grands centres de congrès ne sont pas toujours rentables et ils nécessitent de petites salles autour des congres. Elles feront concurrence aujourd’hui à des salles qui existent déjà sur le paysage bruxellois et qui sont en difficultés”.

Cependant, si de nouveaux bâtiments doivent être construits, il faut s’appuyer sur des études concrètes. “Je veux ici m’assurer qu’on ait un projet qui remet en valeur les palais, que les palais soient rénovés et si, dans le cadre de cette rénovation, il fallait créer de nouveau, des salles de congrès, il faudrait s’appuyer sur une étude“.

Camille Paillaud/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley